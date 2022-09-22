خبير عقاري: «سكن لكل المصريين» أتاحت الفرصة أمام الجميع للحصول على شقة

قال سيف فرج، خبير عقاري، إن الدولة تسعى جاهدة خلال السنوات الأخيرة، لتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان، داخل المدن الجديدة من حين لآخر، كي تتناسب مع الزيادة السكانية، ولتقليل الضغط على المحافظات الرئيسية، وعمل زحف عمراني للمواطنين داخل المدن الجديدة.

أهم المبادرات في تاريخ الإسكان الاجتماعى

وأشار الخبير العقاري، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها دور كبير في توفير عدد كبير من الوحدات السكنية، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، وتتيح مزايا وتسهيلات عدة للمواطنين، وخاصة عقب إطلاق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 3 % متناقصة ونظام سداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

ولفت الخبير العقاري، إلى أهمية طرح الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، في هذا التوقيت، الذي يشهد زيادة في الأسعار نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية.

فرصة للحصول على مسكن مناسب به عناصر البنية الأساسية

أوضح «فرج» أن القيادة السياسية المصرية برغم كل هذه المشاكل المحلية والعالمية، لديها إصرار على استكمال منظومة رفع جودة الحياة للمواطن المصري، حيث يمثل المسكن أهم مفردات الحياة، وخاصة للطبقات الاقتصادية المستهدفة من هذا الطرح، وهم منخفضي ومتوسطي الدخل.

كما أشار الخبير العقاري، إلى أن طرح وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، فرصة جيدة للحصول على مسكن مناسب به جميع عناصر البنية الأساسية، والخدمات العامة، ووحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، أى جاهزة للسكن.

ووجه «فرج» رسالة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، قائلاً: «سارعوا بحجز الوحدات السكنية المطروحة بهذه الأسعار في هذا التوقيت، فربما لن تتكرر الفرصة مرة أخرى».