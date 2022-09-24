«الأعلي للثقافة»: بدء التقديم للدورة الثالثة لجائزة المبدع الصغير خلال شهر

قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن التقديم للدورة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير يكون خلال شهر من الآن، ويجري الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التقديم من سن 5 لـ 18 عاما

وأضاف «عزمي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، اليوم السبت، أن احتفالية الفائزين بجائزة المبدع الصغير هذا العام مثلت كل فئات مصر وتغطي فئة عمرية كبيرة من 5 سنوات إلى 18 عاما، وبالتالي تمثل الشريحة الأكبر في إطار التعداد العام لسكان مصر.

وأوضح أن الدولة كرّست وخصصت جائزة المبدع الصغير العام الماضي، وأول أمس أقيمت احتفالية الدورة الثانية للإعلان عن الفائزين في المجالات الثلاثة للجائزة وهي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

زيادة أعداد الفائزين

وأشار إلى أن من أهم التغييرات التي حدثت في الدورة الثانية مقارنة بما حدث بالدورة الأولى؛ إجراء تعديل بالجائزة من خلال مضاعفة أعداد الفائزين؛ ففي العام الماضي بلغ عدد الفائزين 16، ولكن في ضوء توصيات لجان التحكيم العام الماضي بمضاعفة الأعداد هذا العام، وبالتالي بدلا من اختيار مبدع صغير واحد في كل فئة عمرية أصبح يجري اختيار 2 ليرتفع الإجمالي إلى 32 فائزا.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، الاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.