أمين «الأعلى للثقافة»: أطفال الصعيد الأكثر حضورا بجائزة المبدع الصغير

انطلقت منذ قليل، فعاليات الاحتفال بالفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

وتحدث في بداية الفعاليات، الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة قائلا: «إن جائزة الدولة للمبدع الصغير لاقت نجاحا كبيرا وإقبالا لافتا منذ استحداثها العام الماضي»، مشيرًا إلى أنها تمت هذا العام بالشراكة مع البنك الأهلي المصري.

2500 عمل تقدم لجائزة المبدع الصغير 2022

وتابع: «وتيسيرا على كل الأطفال والنشء في مصر، وتشجيعا لأكبر عدد منهم على المشاركة، وكذلك تماشيا مع توجه التحول الرقمي في مصر، فقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجائزة تم من خلاله ولأول مرة استقبال أعمال الأطفال إلكترونيا من دون حاجة إلى الحضور شخصيا أو الاعتماد على البريد كما كان في الدورة الأولى، واستقبل الموقع أكثر من 90% من الأعمال المشاركة هذا العام».

وأضاف: «دخل نشء مصر وأطفالُها في منافسة مع أقرانهم وتباروا في إظهار مهاراتهم وقدراتهم وإبداعاتهم في مجالات الجائزة الثلاثة بفروعها، قصة ومسرحًا وشعرًا ورسمًا وغناءً وعزفًا وابتكارًا وتطبيقًا، وتباروا في إظهار موهبتهم كل في مجاله للفوز بالجائزة».

وأشار إلى أن أمانة الجائزة تلقت خلال فترة التقدم للجائزة 2500 عمل إبداعي، وأظهرت الأعمال بما لا يدع مجالا لشك أن هذا البلد العظيم أبدًا لن ينضب من المواهب ولن يعدم القدرة على الإبداع، موضحا «تلقينا المشاركات من كافة محافظات مصر من أقصاها إلى أقصاها ريفها وحضرها، وكان لافتا الحضور المتميز لأبناء مصر من محافظات الصعيد على وجه التحديد، كما كانت مشاركة بنات مصر بكثافة في كافة الفروع دليلا وبرهانا على تميزهن وإبداعهن».

وذكر: «لقد عملت لجان التحكيم بما ضمته من ذوي التخصص والخبرة الطويلة في مجالات الجائزة المختلفة في مرحلتيه الأولى والثانية بكل جد واجتهاد وفى إطار معايير وضوابط دقيقة لاختيار الفائزين بكل حيدة ونزاهة وموضوعية».

إعلان أسماء الفائزين اليوم

وأردف: «إن كان اليوم سيشهد إعلان أسماء مبدع صغير واحد في كل فرع من فروع الجائزة، فظني أن جميع من شارك فائز ويكفيه فخرا أنه شارك في هذه السن المبكرة بجائزة تحمل اسم مصر».

واختتم: «اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على متابعتها ودعمها ورعايتها لاحتفالية اليوم لتكريم الفائزين، كما أتوجه بكل الشكر والامتنان لزملائي من قيادات الوزارة على دعم القطاعات والهيئات المختلفة للجائزة».