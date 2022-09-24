استشاري أسري لـ«الأمهات»: «سيبوا مساحة لأطفالكم يقولوا رأيهم»

قالت ماري رمسيس، استشاري أسري وباحثة تربوية، إن شخصيات الأطفال مثل الفاكهة كل نوع منها مختلف وله طعم مميز، وكل نوع يحتاج رعاية من نوع خاص.

الطفل العنيد والعصبي

وأوضحت «رمسيس» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، أن كل طفل مميز حتى لو عنيد أو عصبي، فالطفل العنيد في الغالب لا يعرف ما هو الصحيح وما هو الخطأ، ولكن نعتبره عنيدا عندما يكون مدركا تماما أن هذا الأمر خطأ ويصر عليه.

يجب تقليل العند مع الطفل

وتابعت ماري رمسيس: «في الغالب أول شىء يقوله الطفل هو «أ»، ولكن هناك طفل يبدأ كلامه بـ «لا»، هذا الطفل في الغالب شخصية عنيدة ويجب أن نتعامل معه بشكل يساعد على تقليل درجة العند، فعلي سبيل المثال أحيانا الأم تزيد العند لدى طفلها بأن تضيف في أسئلتها دائما كلمة «لا»، كأن تسأله تأكل ولا لا؟، تشتري ده ولا لا، وهكذا».

علاقة الطفل بالأم منذ الطفولة

وأكدت استشاري الأسرة، أهمية أن نعطي الطفل مساحة ليقول رأيه، وأن نعطيه مساحة للاختيار؛ لأن هذا سيساعد في تكوين شخصية واثقة وتستطيع التعامل مع الظروف المختلفة، مشيرة إلى أن الطفل يتأثر بالأم وهو ما يزال في بطنها، فهو يتأثر بالموسيقى والأحاديث والخلافات وحالة الأم النفسية تساعد في تحديد شخصيته، وأيضا هناك صفات يأخذها من خلال أسلوب تربيته والسلوكيات التي يقابلها.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.