إصابة 3 بينهم شقيقان في حادث انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع الحادث انقلاب دراجة نارية بطريق شبراخيت الرحمانية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بطريق الرحمانية، أسفر عن إصابة عدد 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، وجرى نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من، «محمد يوسف فتحي ابراهيم» 30 عاما، عامل ومقيم بالمحمودية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «محمد عطية شفيق خلاف» 12 عاما، طالب ومقيم بالرحمانية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«دينا عطية شفيق خلاف» 16 عاما، طالبة ومقيمة بالرحمانية، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

ونقلوا جميعا إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.