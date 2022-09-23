أحمد السقا: مهرجان القاهرة للدراما ولد كبيرا في دورته الأولى

عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بإقامة مهرجان القاهرة للدراما، قائلا: «عندما اقترح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية هذه الفكرة استغربت، نظرًا لأن بحر الدراما واسع، ويحتاج الشخص وقت لمشاهدة الأعمال الدرامية وتقييمها، خاصة أنني سأكون عضوًا في لجنة التحكيم، وبالتالي شهادتي ستكون مجروحة في أي شيء، ولكن المهرجان شيء مشرف».

المهرجان ولد كبيرا في دورته الأولى

وأضاف أحمد السقا خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الإطلالة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما كانة مشرفة، وفي نهايته «مسك الختام»، متابعا: «المهرجان ولد كبيرًا في دورته الأولى».

الدورة الأولى للمهرجان مبهرة

ولفت أنه شعر بإرهاق شديد بسبب تحييد نفسه كونه ممثلًا سيقيم الأعمال الدرامية ضمن لجنة التحكيم، متابعًا: «استغرقت وقتًا لكي استطيع قطع حبل الوصال، وأقيم بما يرضي الله، وهذا تحدي كبير ومرهق خاصة على مستوى التمثيل، واحترت في الاختيارات».

وأشار إلى أن الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما مبهرة، متمنيا أن تكون الدورات المقبلة أكبر وأكبر.