القرية الأولمبية في الإسماعيلية.. ملاعب جاهزة لاستقبال البطولات

ملاعب دولية واستاد ضخم وخدمات فندقية على أعلى طراز، ومكان في مدينة سلمية، دائماً ما اشتهرت بالرياضة على مدار سنوات طويلة، عزف فيها النادي الإسماعيلية السمسمية وحقق انتصارات وبطولات غالية، ما جعل المدينة مركزا جذابا للرياضة السياحية المختلفة.

تنوعت الملاعب في القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس، في الإسماعيلية لتشمل غالبية الرياضات الأولمبية والدولية وتصبح على استعداد لاستقبال واستضافة هذه البطولات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف، رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأعرب توماس باخ عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيدًا بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الأفريقية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، مبدياً إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى.

امكانيات القرية الأولمبية بالإسماعيلية

وأقيمت القرية الأولمبية علي مساحة 350 ألف متر مربع في منطقة نمرة 6، مقسمة لعدد من الملاعب والأبنية المختلفة التي تؤهلها لاستقبال البطولات الدولية بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال المهندس محمد العناني، المشرف على إنشاء المشروع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القرية تضم استاد ضخم أقيم على مساحة 80 ألف متر مربع، يسع لـ21 ألف متفرج، إلى جانب نادي صحي على مساحة 850 مترا، ووحدة طب رياضي مزودة بأحدث الأجهزة، وصالة مغطاة تم إنشاؤها على مساحة 18 ألف متر مربع بسعة 2300 مشاهد.

وأضاف «العناني» أن القرية التابعة لهيئة قناة السويس، تضم مجمع للسباحة به ثلاثة حمامات أولها حمام سباحة أولمبي بمساحة 50 م طول، بعرض 25 مترا، جاهزا لاستقبال البطولات المحلية والدولية إضافة إلى حمام سباحة للغطس بمساحة 25م*25م بعمق 6 أمتار، وحمام سباحة ترفيهي للأطفال.

ملاعب دولية مختلفة

وقال «العناني» إن القرية ضمت ملاعب للهوكي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يضم 500 مقعد للجمهور، وقادرا على استيعاب البطولات المحلية والدولية وإقامة مبارتين في وقت واحد.

وأشار إلى أن القرية تضمنت عددا من الملاعب المفتوحة، شملت ملاعب فرعية كرة قدم وملاعب كرة يد وملاعب كرة سلة وملاعب كرة سرعة، إضافة إلى فندقا للاعبين يضم 60 سريرا فندقيا ومجمع للمطاعم والكافيهات داخل القرية.