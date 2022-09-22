«تطوير التعليم بالوزراء»: إنشاء 10 جامعات تكنولوجية إنجاز غير مسبوق

قال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إنّ التعليم الفني بوزارة التعليم العالي ظل مقتصرًا على المعاهد الفنية التي تستغرق الدراسة بها عامين فقط حتى عام 2017، حيث وضعت خطة لتطوير التعليم الفني.

إنشاء الجامعات التكنولوجية «حلم» تحقق بفضل الرئيس

وأضاف الحيوي خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom»، مع الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الخطة الطموحة للتطوير أثمرت عن ظهور الجامعة التكنولوجية، مشيرًا إلى تحقق الحلم بعد تصديق الرئيس السيسي على إنشاء أول 3 جامعات تكنولوجية، بدأت الدراسة بها عام 2019، في القاهرة الجديدة وبني سويف والدلتا.

10 جامعات تكنولوجية بمصر

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء أن الحلم بإقامة الجامعات التكنولوجية لم يقتصر على إنشاء البنية التحتية والبرامج، إلا أنه شمل العديد من الأمور التدريبية والتشريعية، لافتًا إلى أن قاطرة التعليم الفني في مصر بدأت السير قدمًا نحو المستقبل، تبعها بعد ذلك 7 جامعات أخرى، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية بمصر 10 جامعات، واصفًا هذا الإنجاز بأنه رقم قياسي غير مسبوق، وكشف عن دورها في الربط بين التعليم الفني بالجامعات والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب بالتعليم الفني يبلغ نحو 2.5 مليون طالب.