وزير الخارجية يلتقي نظيره الموريتاني بنيويورك

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتاني في الخارج، محمد سالم ولد مرزوڭ، وذلك في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا الشقيقة، والتشاور حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

كما أكد الوزير شكري، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، خاصة في قطاعات الصيد البحري والزراعة، والثروة الحيوانية وصناعة الدواء.

أضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين تناولا القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في ليبيا، واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.