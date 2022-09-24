مشروعات «حياة كريمة» في الصدفا بأسيوط.. مجمعات خدمية وزراعية وطبية

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، على قدم وساق من أجل تحسين حياة المواطنين في القرى والنجوع الفقيرة والمحافظات الحدودية، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة لهم سواء كانت صحية أو تعليمية وغيرها.

مشاريع حياة كريمة في أسيوط

ومن بين تلك المحافظات أسيوط، والتي تشهد إنشاء مشروعات ضخمة في مجالات متعددة قارب معظمها على الانتهاء من تنفيذه، في عدة مراكز مختلفة بينها مركز صدفا.

وشهد مركز صدفا إنشاء مشروعات متعددة تابعة ضمن «حياة كريمة» على أصعدة مختلفة، ولعل أبرز المشروعات الجاري العمل عليها، هي مجمع الخدمات الحكومية الموجود في قرية الدوير، وكذلك مجمع خمات زراعية وبيطرية، وذلك وفقا لما ورد في بيان صادر عن مؤسسة حياة كريمة.

كما تضمنت المشروعات، مشروع مركز شباب الدوير، والذي من شأنه دعم العديد من المواهب المختلفة لشباب القرية، فضلا عن إنشاء مشروع محطة رفع الصرف الصحي، ومشروع مركز طبي، وذلك سعيا من المبادرة للتخفيف عن المواطن وتوفير الخدمات المختلفة لأهالي القرية.

ولم تتوقف مشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة أسيوط عند هذا الحد، ففي قرية البربا التابعة لمركز الصدفا، تم إنشاء وحدة تضامن اجتماعي، لتقدم خدماتها المختلفة للأهالي.

نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في أسيوط

وتفاوتت نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في قرى أسيوط، حيث وصلت نسبة تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الحكومية إلى 90%، ونسبة تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية إلى 85%، في حين وصلت نسبة تنفيذ مشروع مركز شباب الدوير إلى 80%.

كما وصلت نسبة تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بقرية الدوير إلى 20%، أما نسبة تنفيذ المركز الطبي بالقرية فقد وصلت إلى 40%، في حين وصلت نسبة تنفيذ وحدة التضامن الاجتماعي إلى 40%.