إطلاق قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» في 6 محافظات.. تضم 13 تخصصا

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى والنجوع المحرومة والأشد احتياجا، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتطوير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، كالجانب التعليمي والجانب الصحي والجانب الخدمي وغيرها.

قوافل طبية في «حياة كريمة»

وفي هذا الإطار، تعاونت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مع وزار ة الصحة والسكان لتنظيم عددا من القوافل الطبية التي انطلقت اليوم في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، من أجل توفير الخدمة الطبية المتكاملة للأهالي في القرى المختلفة، وذلك من خلال توفير تخصصات طبية متعددة.

وأطلقت «حياة كريمة» اليوم 6 قوافل طبية مجانية، كل قافلة توفر صيدلية يوجد بها أنواع العلاج المختلفة للمواطنين دون مقابل مادي، فضلا عن أنه يتم تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

التخصصات الطبية والأماكن

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، أن كل قافلة طبية من قوافل «حياة كريمة» جاءت تضم التخصصات الطبية «الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية».

ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية في تقديم خدماتها للمواطنين اليوم وغدا، وذلك في منطقة الكوامل قبلي التابعة لمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، ومنطقة المثلث التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقة سنهور البحرية التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، ومنطقة تصفا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، ومنطقة السهريج التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ومنطقة بشتامي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.