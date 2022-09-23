«حماة الوطن»: مصر والسعودية نموذج في مواجهة الفكر المتطرف

هنأ اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بالعيد الـ92 لتوحيدها.

نصير: السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط

وأضاف نصير، أن العلاقات بين مصر والسعودية تقترب من مائة عام، حيث شهدت تطورا قويآ منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936، وبلغت أوج قوتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين، متمثلة في التعاون العسكري والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة، حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط.

البلدان بذلا جهودا حثيثة في مواجهة الفكر المتطرف

وأشار وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أن البلدان بذلا خلال السنوات الماضية، جهودا حثيثة خاصة في دحر الفكر المتطرف وتقديم نموذجاً يعبر عن حقيقة الإسلام والثقافة العربية اللذان يرفضان العنف والتطرف.

وأضاف أن البلدين قادا حملات للتصدي لمحاولات استغلال الدين سياسيا، ومساعي القوى المتطرفة والرجعية لفرض أجندتها المنافية لتعاليم الإسلام.

التعاون بين البلدين يؤكد الوحدة العربية

وأضاف نصير، أن «التعاون الوثيق بين البلدين وحكمة قيادتهما، أسهما في التعامل مع المتغيرات الدولية وتقليل المخاطر المحدقة بالمنطقة، والتأكيد على وحدة الدول العربية وسلامة أراضيها والعمل على حفظ مصالحها في مواجهه الأزمات الدولية التي تعصف بالعالم، وظهر ذلك في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية في اتخاذ موقف عربي موحد يؤكد القيم العربية، برفض التدخل في الشئون الداخلية للبلاد واحترام القانون الدولي».