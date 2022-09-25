نصائح من جهاز تنظيم الكهرباء لتجنب الصعق.. بعد مصرع طفل في البحيرة

استهوت «فيشة جهاز التليفزيون» الطفل الصغير «محمد بشري» 6 سنوات بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة فظل يلعب بها وكأنها دمية مبهرة، حتى قادته تلك الدمية لحتفه، فقد صعقت الكهرباء الطفل الصغير أثناء لعبه بها,

واقعة ليست الأولى يدفع ثمنها الأطفال والكبار، من أعمارهم وأجسادهم عندما يتساهلون مع التعامل مع الكهرباء ليصاب البعض بصعقات كهربائية وحروق.

نصائح للحماية من الصعق الكهربائي

وتعرض «الوطن» وفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح تقي خطر الصعق الكهربائي منها عدم ترك التوصيلات الكهربائية مكشوفة ووضع أغطية على مفاتيح الكهرباء المعرضة للأطفال، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية موصلة بالتيار الكهربائي بعد الانتهاء من استخدامها.

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعدم تعرض الأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمصدر حرارة مباشر مع فصل الأجهزة الكهربائية عند وجود مصدر مياه قريب، وتجنب تحميل عدد كبير من الأجهزة على مخرج كهربائي واحد بواسطة «مشترك».

التأكد من سلامة المقابس الكهربائية

فضلا عن التأكد من سلامة ثرموستات السخانات وجهاز المنظم وصمام الأمان بالأجهزة مع متابعة المواصفات القياسية بالأجهزة، وتبديل المقابس الكهربائية التالفة فورا مع مراعاة مناسبة المخرج الكهربائي والجهاز المستخدم به.