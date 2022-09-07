هشام عباس: رفضت غناء تتر «يتربى في عزو».. ويحيى الفخراني سبب تقديمي له

صعد المطرب هشام عباس، على مسرح تكريم الفنان يحيى الفخراني، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وقال «عباس» إن أيمن بهجت قمر، عرض عليه أغنية تتر مسلسل «يتربى في عزو»، لكنه رفضها في البداية، وعندما علم أن الفنان يحيى الفخراني هو بطل المسلسل وافق على الفور، وأنه حصل على تكريمات كثيرة بسبب غناء هذا التتر.

يحيى الفخراني: سعيد بتقديم مسلسل «يتربى في عزو»

ومن جانبه، قال يحيى الفخراني، إنه سعيد بهذا العمل، وكثير من المقربين له استغربوا مشاركته فيه، ولكن بعد رؤية العمل غيروا رأيهم، كما وجه الشكر للفنان هشام عباس، على مشاركته بغناء التتر.

تكريم يحيى الفخراني

ويقام حاليا حفل تكريم الفنان يحيى الفخراني، من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبوالنجا، وبالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي والفكرى بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان «يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني».