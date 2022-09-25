معلومات عن عبادي الجوهر بعد حفله في اليوم الوطني السعودي

أحيا الفنان عبادي الجوهر حفلا غنائيا ناجحا ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 92، وتصدر اسمه خلال الساعات القليلة الماضية تريند «تويتر» بعد نجاح حفله الغنائي.

من هو عباد الجوهر؟

ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز المعلومات عن عبادي الجوهر

- عبادي الجوهر هو ملحن وعازف عود ومطرب سعودي، وهو من أهم المطربين في الساحة الخليجية.

- قدم خلال مسيرته الفنية قام بتسجيل حوالي 50 ألبوما، ولقب بأخطبوط العود.

- لقب بموسيقار الجزيرة العربية ومطرب العرب في دار الأوبرا المصرية.

- تأثر منذ صغره بلطفي زيني وطلال مداح وساعده الأخير بالدخول إلى الوسط الفني.

- لحّن عبادي الجوهر لعدد كبير من الفنانين العرب ابرزهم نجاة الصغيرة وسميرة سعيد وطلال مداح وأصالة نصري.

حفل اليوم الوطني السعودي

وقدم عبادي الجوهر خلال حفله في اليوم الوطني السعودي النشيد الوطني السعودي وبعدها قدم مجموعة من أشهر أغانية أبرزها «فيني حنين، والله أحبك وأتمناك وابيك، خلاص ارجع، نساي، متشابهة بالدور، قالو ترى».

آخر أعمال عبادي الجوهر

وطرح مؤخرا عبادي الجوهر ميني ألبوم مكون من أغنتين فقط، الأغنية الأولي تحمل عنوان «دق قلبي»، وهي من كلمات: علي الغامدي، ألحان: د. عبادي الجوهر، توزيع موسيقى: المايسترو أمير عبد المجيد، أما الأغنية الثانية فهي بعنوان «اختفى»، وهي من كلمات الأمير: عبد الرحمن بن مساعد، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع: المايسترو أمير عبد المجيد.