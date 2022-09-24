أصالة قبل بدء حفلها في دبي: «طايرة من الفرح إني هرجع أغني.. اشتقت لكم»

أعربت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بإحيائها حفل غنائي ضخم في دبي.

أصالة: شكراً لكل حبايبي اللي دائماً بيكملوا صورة أنا جزء منها

ونشرت أصالة مجموعة صور من إطلالتها قبل بدء الحفل وعلقت عليها قائلة: «أول حفلة بعد الصّيف بدبي الرّائعة الحلوة المُفرحة.. حاولت أشبه مشاعري الطايرة من الفرح بإنًي رح أرجع غنّي اشتقت لصوتي واشتقت لكم.. شكراً لكلّ حبايبي الّلي دائماً بيكملوا صورة أنا جزء منها.. ولأوًل مرة بلبس من العالمي العزيز والرّاقي زهير مراد.. كلّلي شغف لهالّلقاء بعد شوي بلاقيكم».

حفل أصالة في مصر

وروّجت الفنانة أصالة، منذ أيام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفلها الغنائي في مصر المقرر إقامته 6 أكتوبر المقبل في فندق الماسة.

وأعلنت أصالة عن الحفل بكلمات حب لمصر قائلة: «وطن صوتي وفنّي وانطلاقة حلمي.. وطن أهلي وأولادي وصحبتي الغالية وجميع أحبّتي.. مصر الحبيبة وعلى مسرح هو الجديد من العراقة الأصيلة، رح لاقيكم بهالتّاريخ وكلّي شوق لنغتّي سوا الجديد واخترت منها جزء وبالسّهرات الجاية بنزيد».