أصالة تروج لحفلها الجديد في مصر: «وطن صوتي وانطلاقة حلمي»

روجت الفنانة أصالة، لحفلها المقبل، المقرر إقامته 6 أكتوبر في فندق الماسة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: «وطن صوتي وفنّي وانطلاقة حلمي.. وطن أهلي وأولادي وصحبتي الغالية وجميع أحبّتي.. مصر الحبيبة وعلى مسرح هو الجديد من العراقة الأصيلة، رح لاقيكم بهالتّاريخ وكلّي شوق لنغتّي سوا الجديد واخترت منها جزء وبالسّهرات الجاية بنزيد».

أصالة لجمهورها: «اشتقت لكم»

أضافت: «يا ريت تقترحوا عليّ شو من الجديد مشتاقين تسمعوه.. اشتقت لكم وبكلّ الحب رح نلتقي».

أعمال أصالة

وكانت آخر أعمال أصالة أغنية «الله جاب» والتي قامت بتغيير إيقاع الأغنية قبل ساعات من طرحها بسبب تسريبها، قائلة: «أغنية جديدة معناها ولحنها وطيبتها بعتقد كتير حتحبّوها رقصة عندي مابدّي فيها حدا يصوّرني فيها طفولة بتطيّرني، بعرف إنّها تسرّبت ولذلك عملنا إلها إيقاع جديد مُختلف لنفرق عندي تحدّي مع ⁧‫واحد‬⁩ قريب شو بتحسّوا أنا حبيت ⁧‫ خليجي‬⁩ ولّا ⁧‫عربي».