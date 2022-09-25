«خبراء» بعد وقف العمل بقانون الطوارئ: رسائل إيجابية للعالم وجذب للاستثمار

أكد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرون على أهمية قرار تعطيل العمل بقانون الطوارئ الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العام الماضي بعدما أعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بالداخل والخارج,.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع مد قانون الطوارئ المستمر منذ أكثر من 60 عاما في العام الماضي خطوة رائعة من جانب الدولة إذ أن المستثمرين الأجانب يضعون اعتبارا في غاية الأهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية في دولة ما وفي حالة وجود قانون الطوارئ يتخوف المستثمرون من التدخل الحكومي في أي وقت بينما الوقت الحالي أصبحت القاهرة بيئة جاذبة للاستثمار من كافة المناحي.

وعي ودعم الرئيس للاستثمار للمستثمرين

ومن جانبه قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين إن أي مستثمر في العالم قبل ضخ استثماراته في دولة ما يبحث في المقام الأول عن الاستقرار الأمني والسياسي قبل اتخاذ القرار ثم تأتي بعد ذلك اعتبارات الأرباح والخسائر مشيرا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعطيل قانون الطوارئ يشير إلى مدى وعي الرئيس واهتمامه بالاستثمار ودعم المستثمرين.

مصر لديها مناخ أمني وسياسي واقتصادي مستقر

أوضحت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق أن إلغاء قانون الطوارئ في مصر دفعة معنوية كبيرة للاقتصاد المصري بعدما نجحت الدولة في القضاء على الإرهاب ووقف العمليات الإرهابية في سيناء وتؤكد مصر للعالم أنها دولة قوية من الناحية الأمنية وترسل رسائل إيجابية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم أن مصر لديها مناخ استثماري واقتصادي وأمني مستقر.

قانون الطوارئ وخوف المستثمرين الأجانب

أكد هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع مد قانون الطوارئ خطوة رائعة من جانب الدولة لجذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية في دولة ما.