محافظ دمياط تنفي شائعة هدم مكتبة مصر العامة: أدرجت ضمن خطة تطوير المنطقة

نفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، شائعة هدم مكتبة مصر العامة الكائنة بمدينة دمياط، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول هدم المكتبة، وتم إدراجها ضمن خطة تطوير المنطقة، حيث يجري حاليا إعادة تخطيط المنطقة بالكامل.

تطوير مكتبة مصر العامة في دمياط

وأضافت محافظ دمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكتبة مصر العامة دخلت ضمن مخطط تطوير وتجديد مع المنطقة التي يجري إعداد مخطط شامل لتطويرها من خلال استشاري متخصص، وسيصبح المكان ترفيهيا وسياحيا، ومن المتوقع إضافة مسرح ومجمع سينمات وأنشطة ترفيهية وفنية بالموقع.

وأكدت «عوض» أن المحافظة تهتم بالثقافة ومكتبات مصر العامة تعد منارة علمية وثقافية تحظى باهتمام ورعاية بالغة من كافة مؤسسات الدولة، ولدينا مكتبة مصر العامة في دمياط، ومكتبة جميلة في عزبة البرج، وأهالي دمياط من محبي الثقافة ومن رواد المكتبات وقصور الثقافة، موضحة أن المواطن الدمياطي مثقف ويقبل على الأنشطة الثقافية والتعليم بشكل عام، ومؤسسات الدولة حريصة على دعم هذه التوجهات.

350 سيدة استفدن من مشروع المدينة الصديقة للنساء

وفي سياق آخر، قالت محافظ دمياط إنه لدينا مشروع «المدينة الصديقة» لخدمة المرأة والطفل في عزبة البرج التابعة للمحافظة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويهدف لخدمة السيدات، ويتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال ومنطقة للقراءة، موضحة أن المشروع لديه برنامج نشيط لتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة التي تهدف لخدمة وتوعية المرأة.

الرئيس أشاد بـ«المدينة الصديقة للنساء»

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالمشروع، ووجه بتطبيقه في قرى مبادرة «حياة كريمة»، منوهة إن نحو 350 سيدة نفذن مشروعاتهن من خلال «المدينة الصديقة للنساء»، منذ إنشاء المشروع في 2021 وحتى الآن، موضحة «قمنا بعمل منصات للسيدات للترويج لمنتجاتهن».

ويتيح مشروع المدينة الصديقة للنساء كافة الخدمات المختلفة للسيدات وأطفالهن بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها، فضلا عن تنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة، وتوفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن ما يحقق هدف التمكين الاقتصادي.