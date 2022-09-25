حظك اليوم برج القوس الأحد 25-9-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كان لديك صديق من مواليد برج القوس فأنت شخص محظوظ لأنه مرح يحب الفكاهة وإلقاء النكات والتواصل الاجتماعي مع الآخرين، فهو يفضل التخطيط للسفر والاستمتاع بالأجواء المختلفة عن بيئته الطبيعية.

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» لمتابعي حركة الفلك والكوكب وتأثيرها على مواليد برج القوس تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، أن حظك اليوم على الصعيد المهني القمر في مربع برجك وعليك أن تكون مستعدا اليوم للعمل بدقة وللإنجاز بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، يقابلون تنافر من القمر ونبتون مما يدفعهم اليوم للتسرع في الإعلان عن الغضب.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

مشاهير برج القوس

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.