حظك اليوم برج الميزان السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لكافة مواليد برج الميزان على الصعيدين العاطفي والمهني، فاليوم السبت هناك نصائح ثمينة متعلقة بالصحة ومع الشريك هناك اتجاه لتصحيح أخطاء سابقة، لهذا يجب أن ينتبه أصحاب هذا البرج الذين يملكون قدرة كبيرة على اكتساب ثقة الآخرين بسهولة.

ويقول خبراء الفلك، إن مولود برج الميزان بأنه من الأشخاص اللبق التي تجيد التحدث ولفت الأنظار كونها مرتبة للغاية في حديثها، كما أنهم شخصيات لديها القدرة العالية على تحمل مسؤولية أفعالهم ولا يخشون المواجهات أو الصعاب، بالرغم من هذا فهم يفضلوا الأجواء الهادئة والبسيطة الخالية من المشاكل.

ويعرف عن أصحاب برج الميزان أنهم من الأبراج الوسطية التي تميل للحفاظ على التوازن في حياتها، ومن مشاهير هذا البرج الأمير تشارلز، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، واليوم السبت 24 سبتمبر الجاري، وتنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، اليوم تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الصحة ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وأن تنتبه لصحتك.