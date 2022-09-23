حظك اليوم برج الحوت السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الحوت إلى الرومانسية في الأقوال والأفعال، وهو شخص عاطفي، يهتم بأمور من حوله وكافة شؤونهم النفسية والاجتماعية والمعنوية والعملية، ويقف بجانبهم في الأزمات ويحرص على التواصل معهم بكافة الطرق والسبل وتقديم الدعم لهم، لذا يصنف أصحاب برج الحوت بأنهم أصدقاء جيدون للغاية، وعلى المستوى المهني يتطلعون إلى الوصول إلى مناصب عليا تناسب طموحاتهم، ويؤدون عملهم على أكمل وجه دون نقصان أو تقصير.

وفيما يلي، تقدم بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ما يجعلك تميل للعصبية والتوتر من أقل الأمور التي تسير حولك، وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا لا تعطي الأوامر لشريكة حياتك وتنتظر منها الطاعة العمياء فهذا سيشعرها بالانزعاج والغضب منك، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.