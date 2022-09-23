حظك اليوم برج الدلو السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الدلو بالإخلاص والعطاء والتواصل مع من حولهم جيدًا، لذا فإنهم أصدقاء جيدين لمن حولهم ويحرصون على سماعهم جيدًا ووضع الحلول ومناقشة الموضوعات المختلفة معهم، كما أنهم يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل، وعلى المستوى المهني هم يفضّلون المهن الحرّة، وينجحون في مجال صيانة الأجهزة التكنولوجية وبرمجة الحاسوب، مثل تأسيس المواقع الإلكترونية وفنون الجرافيك والرسم، فضلا عن امتلاكهم عاطفة كبيرة وتأثرهم بشدة بمشاعر من حولهم وحزنهم أو فرحهم.

وفيما يلي، تقدم بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات اليوم ما يجعلك تقود خطة جيدة للعمل، وتضع أخرى جيدة تناسبك في عمليات البيع والشراء التي ترغب بها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ اليوم، ما يمنحك سحرًا وجاذبية وطاقة عاطفية تؤثر في الجنس الآخر، وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.