حظك اليوم برج العقرب السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم السبت لكافة مواليد برج العقرب على الصعيدين العاطفي والمهني، لافتة إلى أنه في محيط العمل، اليوم مناسبًا للغاية لإنجاز مهام كثيرة وهناك دعمًا من الأحباب والأصدقاء، فاستغل جميع الفرص لصالحك.

ويحصل مولود برج العقرب وفق خبراء الفلك على المرتبة الأولى في العناد، كما أنه دائم التفكير في الأمور التي تتعلق بحياته فهو شخص عملي منذ نعومة أظافرة، كما أنه يحب النظافة والترتيب والبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة ولا يميل للخروج وهذا يدفعه للتأمل.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب، القمر في منزل المدخرات يمنحك يومًا مناسبًا للبيع والشراء وللتخطيط جيدًا لمستقبلك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: فينوس والشمس يمنحانك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك ألا تستسلم للتوتر في علاقتك بالأصدقاء.