حظك اليوم برج الحوت الأحد 25-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الحوت من الشخصيات الحساسة والعاطفية، فهم لا يستطيعون الحياة دون حب أو ارتباط ولا يشترط أن يكون بشريك الحياة، ولكنه يعني الحب لأفراد أسرته وأصدقائه، فهو مستمع جيد لمشاكلهم.

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فواد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» لمتابعي حركة الفلك والكوكب وتأثيرها على مواليد برج الحوت، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لبرج الحوت، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية والتوتر سريعا، سيطر على أعصابك وانتبه لحقوقك، ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.

مشاهير برج الحوت

ومن أهم المشاهير الذين ينتمون لمواليد برج الحوت، عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، الفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.