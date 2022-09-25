محمد رمضان يعلن إقامة حفل في العراق 27 أكتوبر

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تقديم حفل ضخم في العراق يوم 27 أكتوبر المقبل.

وكتب محمد رمضان: «بإذن الله أقوى حفلة في العراق الشقيقة بمدينة أربيل.. يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من أكتوبر بعد حفلة إسكندرية بعشرين يوم».

حفلات محمد رمضان

كان الفنان محمد رمضان أعلن أمس عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تعاقده على إحياء 3 حفلات غنائية في 3 دول عربية مختلفة على أن تكون أول حفلة في سوريا الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفل إسكندرية بيوم واحد.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنيته الجديدة «دوشة» والتي حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على اليوتيوب، أغنية «دوشة» من كلمات وألحان فريق الباور العالي، وتعاون فيها مع المخرج محمد سمير.

فيلم «ع الزيرو»

ويصور الفنان محمد رمضان حاليا فيلم «ع الزيرو» أمام الفنانة نيللي كريم في أول تعاون بينهم ويجسد رمضان خلال الفيلم شخصية شاب يدعي دراجون، ولم يعلن رمضان حتى الآن عن أي تفاصيل تخص هذه الشخصية.