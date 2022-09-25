مصرع شخصين في اصطدام طائرتين خفيفتين وسط ألمانيا

لقي طياران بهلوانيان، مصرعهما جراء اصطدام طائرتين خفيفتين بالقرب من مطار «لويمنيتس» التجاري والرياضي في مدينة جيرا بولاية«تورينجن» الواقعة وسط ألمانيا.

وتسمح السلطات الألمانية، للطائرات التي يبلغ وزن إقلاعها الأقصى 5.7 أطنان بالإقلاع والهبوط في مطار «جيرا لومينيتس».

اصطدام طائرتين مصممتين للألعاب الفنية البهلوانية في الهواء

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء، مساء أمس السبت، إن طائرتين مصممتان للألعاب البهلوانية اصطدمتا في الهواء بالقرب من «مطار لويمنيتس»، فيما تحطمت الطائرتان فوق منطقة مفتوحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أوضحت «إدارة التفتيش» بالشرطة في مدينة «جيرا»، أن الشرطة وهيئة الإطفاء وخدمات الإنقاذ هرعوا إلى مكان الحدث بأعداد كبيرة.

انتشار الشرطة ورجال الإطفاء بأعداد كبيرة في مكان التحطم

وأشارت وسائل إعلام ألمانية، إلى انتشار الشرطة ورجال الإطفاء وخدمة الإنقاذ بأعداد كبيرة في مكان الحادث، كما تم تطويق المنطقة المحيطة بموقع التحطم.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان، إن الملابسات الدقيقة للحادث هي موضوع التحقيقات الجنائية، فيما أوضح متحدث باسم الشرطة، أن من المتوقع، قيام المتخصصون من «المعهد الفيدرالي للتحقيق في حوادث الطائرات» بالتحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لقى شخصين اثنيين، مصرعهما على إثر سقوط طائرة ذات محرك صغير بالقرب من أحد الطرق السريعة في مدينة «دويسبورج» الواقعة غربي ألمانيا.

وسقطت الطائرة في ساحة صف السيارات الخاصة بسيرك «فليك فلاك»، أثناء تقديم عرض يتابعه 900 شخص، فيما قال متحدث باسم الشرطة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، في ذلك الوقت، إن الطائرة اندلعت فيها النيران بعد سقوطها.

وأسفر حادث تحطم الطائرة عن اشتعال الحريق في 10سيارات كانت ضمن السيارات الموجودة في صف السيارات، فيما أشارمتحدث باسم قوات الإطفاء، إلى أن مدخل خيمة السيرك كان يبعد نحو 50 مترا فقط من مكان سقوط الطائرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية.

وشارك نحو 60 فردا من قوات الطوارئ في التعامل مع الحادث، فيما حلقت مروحية تحلق فوق موقع تحطم الطائرة.