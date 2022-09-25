الصين تعلن تسجيل 159 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين، 159 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

«الصحة الوطنية»: 86 إصابة بـ«كورونا» في قويتشو

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الأحد، إلى أن من بين الحالات المسجلة، 86 حالة في قويتشو و 40 في سيتشوان.

وأضافت «الصحة الوطنية» الصينية، أن البلاد، لم تسجل أي وفيات جديدة بسبب فيروس «كورونا»، وأشارت اللجنة الصينية، إلى ثبات حصيلة الوفيات عند 5226 حالة وفاة.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، أن 310 مرضى بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس السبت.

وتابع اللجنة الصينية قائلة، إن إجمالي المغادرين من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا»، ارتفع إلى 241216 شخصا.

ارتفاع الإصابات

وكانت «لجنة الصحة الوطنية» سجلت أمس الأول الجمعة، 129 إصابة محلية العدوى بـ «كورونا» في البر الرئيسي الصيني، مشيرة في تقرير يومي، أمس السبت، إلى أن من بين الحالات المسجلة 51 في سيتشوان و32 في قويتشو.