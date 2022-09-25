مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل في أوسيم

لقيت طالبة مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث فى منطقة البراجيل بمركز أوسيم، أثناء محاولتها التقاط هاتفها، بعدما سقط من يديها أثناء قيامها بنشر الغسيل، وبسؤال أسرتها، لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

نزيف في المخ

كانت البداية عندما وردت إشارة إلى رجال الشرطة بأوسيم، من مستشفى إمبابة العامة، تفيد وصول طالبة 19 سنة، مقيمة في منطقة البراجيل ومصابة بنزيف بالمخ، نتيجة سقوطها من بلكونة منزلها، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

سقطت أثناء نشر الغسيل

عقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة، تم التقابل مع والدها 56 سنة، مدير مخازن بجسر السويس، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله حول ما حدث لحظة الواقعة، أفاد أن أبنته كانت تقوم بنشر الملابس في الطابق الثالث وأثناء ذلك تفاجأت بسقوط هاتفها منها، وفي محاولة منها لالتقاطه سقطت من أعلى، ما تسبب فى إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور وتوفيت عقب وصولها متأثرة بإصابتها بنزيف فى المخ.

شهود عيان

وبإجراء التحريات في الواقعة وسؤال شهود العيان في المنطقة، أكد أحدهم، صاحب محل سوبر ماركت ومقيم فى نفس العنوان بمنطقة البراجيل، ما جاء بأقوال والد المتوفية، كما أفاد شاهد آخر، طالب ومقيم بنفس العنوان، بنفس الأقوال، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة.