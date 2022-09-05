إحالة أوراق المتهم بقتل ابنة خاله في البراجيل إلى المفتي

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، إحالة أوراق «أندرو.ح» المتهم بقتل ابنة خاله المجني عليها «أمل» طفلة البراجيل داخل منزلها في منطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 4 أكتوبر للنطق بالحكم

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

القتل العمد والشروع في الاعتداء

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في الاعتداء على الطفلة المجني عليها «أمل»، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

انهيار أسرة الضحية

وانهارت أسرة الطفلة المجني عليها «أمل» التي قُتلت ذبحًا على يدي نجل عمتها بعد فشله في الاعتداء عليها بمنطقة البراجيل بـأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك قبل انطلاق جلسة محاكمة المتهم بقتلها.

وقالت والدة الطفلة «أمل» المجني عليها إنَّ ابنتها حافظت على نفسها حتى آخر نفس في حياتها، ورفضت أنَّ يمسها المتهم، ولقيت مصرعها ذبحًا بدلًا من الاعتداء عليها، مطالبة بسرعة القصاص منه حتى تهدأ النار المشتعلة في قلبها على طفلتها التي راحت غدرًا.