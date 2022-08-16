إصابات خطيرة لمسنة في حادث سقوط أسانسير الفيوم.. وقع فوقها 8 ركاب

أصيبت سيدة مسنة بإصابات خطيرة، إثر سقوط 8 أشخاص فوقها، خلال حادث أسانسير الفيوم، إذ استقل 9 أشخاص المصعد إلى شققهم في الأدوار العلوية، ببرج رقم 6 بأبراج الزراعيين بمنطقة المسلة، وما إن وصل الأسانسير إلى الطابق الثامن، لم يتحمل الحمولة الزائدة، فسقط بمستقليه الذين وقعوا فوق بعضهم البعض وأسفلهم سيدة مسنة، حيث أصيبوا جميعهم بجروح وكدمات طفيفة، بينما أصيبت السيدة بإصابات خطيرة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابات بالعمود الفقري

كشف مصدر طبي في مستشفى الفيوم العام، أنّ السيدة المسنة أصيبت بإصابات في العمود الفقري، واشتباه كسر في الحوض، وجرح كبير بالكاحل الأيمن، موضحا أنّها تخضع لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، لتحديد الإصابات بالضبط، حتى يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة حسب حالتها، سواء بتدخل جراحي، أو عمل جبس للكسور، بينما تم خياطة الجرح الذي في قدمها، ويتم تقديم العلاج اللازم لها.

حادث سقوط أسانسير

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغا من سكان البرج رقم 6 بأبراج الزراعيين أمام عمارة التأمين بمنطقة المسلة، بسقوط أسانسير محمل بـ9 أشخاص من الطابق الثامن.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، وعددا من ضباط المرور، وضباط الحماية المدنية، إلى العقار محل البلاغ قرب ميدان المسلة بمدينة الفيوم، كما جرى استدعاء سيارات الإسعاف، حيث تم فتح باب الأسانسير بمعرفة الحماية المدنية، واستخراج مستقليه.

سقط إثر حمولة زائدة

تبينّ أنّ 9 أشخاص استقلوا الأسانسير معاً، وهو ما تسبب في سقوط الأسانسير بسبب الحمولة الزائدة، وأصيب 8 منهم بإصابات طفيفة، حيث قدم المسعفين الإسعافات الأولية لهم وصعدوا إلى شققهم السكنية، رافضين الذهاب إلى المستشفى، بينما أصيبت مسنة منهم بعدة إصابات في العمود الفقري والحوض، وكاحل بالجرح الأيمن، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.