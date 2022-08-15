تفاصيل إصابة 9 أشخاص في حادث سقوط أسانسير بالفيوم.. بسبب الحمولة الزائدة

أصيب 9 أشخاص في حادث سقوط أسانسير داخل أبراج الزراعيين بمنطقة المسلة في نطاق قسم شرطة أول الفيوم، وذلك بسبب الحمولة الزائدة واستقلال عدد أكثر من المسموح من المواطنين داخل الأسانسير، وسط صدمة مستقليه وصراخهم واستغاثاتهم أثناء سقوط الأسانسير من طابق مرتفع، فيما هرعت سيارات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف والمرور، إلى العقار السكني لإنقاذ المواطنين من داخل الأسانسير، حيث جرى نقل مصاب للمستشفى بينما تم تقديم الإسعافات الأولية للآخرين داخل العقار السكني.

بلاغ بسقوط أسانسير

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بسقوط أسانسير بداخله عدد كبير من الركاب داخل إحدى العقارات السكنية بأبراج الزراعيين بمنطقة المسلة، على بعد خطوات من القسم.

شرطة وحماية مدنية وإسعاف

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وسيارات المرور، إلى مكان البلاغ، حيث تبين سقوط أسانسير البرج رقم 6 ضمن أبراج الزراعيين، وإصابة 9 أشخاص بإصابات طفيفة، وذلك بسبب الحمولة الزائدة، واستقلال عدد فوق المسموح من السكان للأسانسير.

فتح الأسانسير وإخراج المواطنين

وقامت قوات الحماية المدنية بفتح المصعد، بأقصى سرعة، وإخراج المواطنين من داخله بعدما عاشوا لحظات تحبس الأنفاس، وقدموا الشكر لرجال الأمن والإسعاف فور إنقاذهم.

إسعافات أولية للمصابين

وقال عباس أحمد أحد شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ رجال الإسعاف قاموا بدوراً كبيراً في الحادث، قائلاً أنّهم على مستوى عال من الخبرة والسرعة، حيث وصلوا إلى البرج في زمن قياسي، كما أنّهم قدموا الإسعافات الأولية للمصابين داخل البرج ثم انصرفوا لشققهم السكنية، ونقلوا مصابة وحيدة إلى مستشفى الفيوم العام، إثر إصابتها في القدم إلى المستشفى.

تحرير محضر بالواقعة

واستدعى الأهالي فني لفحص وإصلاح الأسانسير، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.