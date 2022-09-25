سعر الذهب الآن في مصر الأحد 25 سبتمبر 2022.. عيار 12 بـ1130 جنيها

كشفت محلات الصاغة سعر الذهب الآن في مصر الأحد 25 سبتمبر 2022، الذي شهد تذبذبًا الخميس الماضي وسجل في بداية التعاملات ارتفاعًا تبعه انخفاضًا سريعًا في قيمة الشراء والبيع للمعدن الأصفر وتحديدًا الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم

وأوضح العاملين في محلات الصاغة، أنَّ سعر الذهب الآن في مصر الأحد 25 سبتمبر 2022 سجل في بداية التعاملات انخفاضًا طفيفًا بنحو 1.5 جنيه في سعر جرام الذهب عيار 24، إذ وصل سعر شرائه إلى 1291 جنيهًا وفي نهاية التعاملات أمس سجل 1292.5 جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر الأحد 25 سبتمبر 2022

وسجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 للبيع نحو 1124 جنيهًا وللشراء 1130 جنيهًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 1178 جنيهًا للبيع وللشراء 1184 جنيهًا، وعيار 18 نحو 963 جنيهًا للبيع أما الشراء 969 جنيهًا.

سعر الذهب الجنية الذهب الآن عيار 14

أما سعر الذهب عيار 14 فسجل سعره 749 جنيهًا للبيع أما الشراء سجل نحو 753 جنيهًا، فيما وصل عيار 12 للبيع إلى نحو 642 جنيهًا وللشراء 646 جنيهًا، وسجلت الأونصة للبيع 39,950 جنيه، كما سجلت للشراء 40,163 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 8,992 جنيه للبيع وللشراء 9,040 جنيه، أما الكيلو الذهب سجل نحو 1,284,571 جنيه للبيع وللشراء 1,291,429 جنيه.

سعر الذهب الآن في أسواق المال

وفي أسواق المال استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد عند 1,038 جنيه ما يعادل 52.91، وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 951.20 جنيه ما يعادل 48.50، وسعر عيار 21 نحو 907.97 جنيه ما يعادل 46.29 دولار أمريكي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 778.26 جنيه بما يعادل 39.68 جنيه، وعيار 14 نحو 605.30 جنيه بما يعادل 30.86، وسجل سعر الجنية الذهب 7,264 جنيه بما يعادل 370.36 جنيه، وأسعار الكيلو الذهب اليوم الأحد 1,037,659 جنيه بما يعادل 52,907 دولار أمريكي.