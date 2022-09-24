ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات في منتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 1131 جنيها

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا طفيفاً في السوق المحلية، خلال منتصف اليوم السبت، بعد التراجع في الصباح ليتحرك سعر جرام الذهب عيار«21» بمقدار 3 جنيهات فقط، ويسجل 1131 جنيهًا للجرام بدلاً من 1128 جنيهاً.

وأوضحت شعبة الذهب التجارية، أنَّ عيار«24»، سجل 1292.5 جنيه للجرام، وعيار «18» بلغ 969.4 جنيه للجرام، ووصل عيار«14» إلى 756 جنيهًا للجرام، موضحة أن جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و48 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما استقرت أسعار الذهب العالمية 1645.4 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع الذهب محلياً وانخفاضه عالمياً

من جانبه قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه رغم استقرار السعر العالمي إلا أن المحلي ارتفع خلال تعاملات اليوم.

وأضاف هاني ميلاد، أن سبب عدم الربط بين العالمي والمحلي هو التوقف نسبيًا عن حركة الاستيراد، والاعتماد على الخام المحلي وآليات عرض وطلب وتغير سعر الصرف، وإقبال بعض المواطنين على شراء خام الذهب مخزناً للقيمة والعائد المتوقع منه يتم احتسابه أعلى من سعر الفائدة الحالي في البنك المركزي في ظل التضخم العالمي.

أسرع مخزن قيمة قابل للبيع النقدي

وأوضح «ميلاد» أن الذهب يعتبر أسرع مخزن قيمة قابل للبيع النقدي في أى وقت بسهولة وليس مثل العقارات التي يمكن أن تظل لمدة أشهر كثيرة ولا يمكن بيعها، وهو ما يجعل هناك إقبالاً على الذهب في الوقت الحالي.