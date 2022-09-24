سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت بمحلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1131 جنيهًا، وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وجاءت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت بمحلات الصاغة، كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

ووفق الشعبة العامة للذهب، فأن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في نهاية اليوم 1292.5 جنيه مقابل 1289 جنيهًا صباح اليوم، بينما جاء الفارق في تداول الذهب عيار 18 نحو 2.6 جنيه، ليصبح سعره نحو 969.8 جنيه، مقابل 966.8 جنيه في بداية التعاملات.

أما سعر جرام الذهب عيار 14، وهو من الأعيرة الجديدة المطروحة في السوق المحلية، سجل في نهاية اليوم نحو 756 جنيها، مقابل 745 جنيها ببداية التعاملات، وسجل سعر جنيه الذهب عيار 21 الذي يزن ما يقرب من 8 جرامات 9048 جنيهًا، مقابل 9024 جنيها صباح اليوم، بفارق 20 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل سعر الجرام نحو 1131 جنيها، مقابل 1128 جنيها صباح اليوم.

وتختلف تلك الأسعار من مكان لآخر، لأن جرام الذهب لا يشمل الدمغة ولا الضريبة أو المصنعية.

المصنعية على جرام الذهب

قال أسامة أحمد، السكرتير العام لشعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر المصنعية يتم تحديده حسب نوع العيار، وتتراوح بالنسبة لـ سعر الجرام عيار 21 الشعبي بين 30 إلى 60 جنيهًا، إذ أن أغلب المشغولات من هذا العيار «سادة».

أما سعر المصنعية لعيار 24 الذي يجري حسابه على السبائك الذهبية، تراوح بين 20 إلى 50 جنيهًا، وجاء سعر المصنعية الأعلى لعيار 18 إذ تراوح بين 50 إلى 80 جنيهًا.