ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات محلياً.. والأوقية تفقد 27 دولاراً عالمياً

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بمقدار 3 جنيهات في الجرام الواحد، في ختام التعاملات المسائية بالأسواق المحلية، اليوم السبت، مقارنةً بمستويات الأسعار في منتصف التعاملات اليوم، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعاً في أسعار الذهب بنسبة 1.63%، مقارنةً بأسعار أمس الجمعة.

قفزة بمقدار 3 جنيهات للجرام في ختام التعاملات

ووفقاً لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، قفزت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت، بمقدار 3 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنةً بمستويات الأسعار المسجلة في منتصف تعاملات اليوم.

وأوضحت شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب «عيار 21» تحرك من 1128 جنيهاً في منتصف تعاملات اليوم، إلى 1131 جنيهاً في ختام التعاملات المسائية، بينما تحرك سعر جرام الذهب «عيار 24» من 1289 جنيهاً في منتصف التعاملات، إلى 1292.5 جنيهاً في ختام التعاملات.

وكذلك، سجل سعر جرام الذهب «عيار 18» ارتفاعاً من 966.8 جنيهاً في منتصف التعاملات، إلى 969.4 جنيهاً في ختام التعاملات المسائية، في الوقت الذي سجل سعر الجرام من «عيار 14»، في ختام التعاملات، 756 جنيهاً، مقارنةً بـ745 جنيهاً منتصف التعاملات.

سعر جنيه الذهب يسجل 9048 جنيهاً

وتابعت شعبة الذهب أن الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات ذهب من عيار 21) سجل في ختام التعاملات المسائية 9048 جنيهاً، مقارنةً بـ9024 جنيهاً في منتصف تعاملات اليوم السبت، بدون احتساب المصنعية، وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية تراجعاً كبيراً بقيمة 27 دولاراً، وبنسبة 1.63% مقارنةً بأسعار أمس الجمعة، وسجل سعر أوقية الذهب 1643 دولاراً، مقابل 1680 دولاراً للأوقية، في ختام تعاملات أمس الجمعة.