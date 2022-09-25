بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إثر تصادم دراجتين ناريتين بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام هايبر الرحمن بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى أقرب مستشفى، وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم الدفع بسيارتي إسعاف بمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة عبد الرحمن عبد النبي رزق الله، 25 عامًا، باشتباه كسر بالركبة اليمنى وجرح بالرأس واضطراب في درجة الوعي، ويوسف أحمد فاروق، 18 عامًا، طالب، مصاب بجروح وكدمات بالوجه، عبد الله محد صابر 13 عامًا، طالب، مصاب بجروح وكدمات بالرأس، مقيمين بمنطقة ابني بيتك بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ومحمود حمادة سيد، 14 عامًا، مقيم قرية أبو سليم التابعة لمركز بني سويف، مصاب باشتباه كسر بالقدمين.