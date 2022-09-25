وصول 42 فنانا من 15 دولة للمشاركة في كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة

استقبلت الغردقة، اليوم الأحد، 42 فنانا من 15 دولة أجنبية للمشاركة في فعاليات كرنفال مصر الدولي للفنون في دورته الثانية، تحت رعاية محافظة البحر الأحمر، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام على اكتشاف علم المصريات لحجر رشيد.

وصول الفنانين للغردقة

وأوضح الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم كرنفال مصر الدولي للفنون، وصول 42 فنانًا من 15 دولة وهي «السعودية، الإمارات، إيطاليا، تركيا، روسيا، تتارستان، أذربيجان، مقدونيا، شمال مقدونيا، بيلاروسيا، بلغاريا، رومانيا، النمسا، صربيا».

كرنفال الغردقة لتنشيط السياحة

وأكد الفنان التشكيلي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، على مشاركة فناني مصر من مختلف الأعمار لتمثيل مصر في منافسة قوية مع فناني العالم، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.

ولفت إلى أن الكرنفال هو أحد وسائل تنشيط السياحة بالمدن السياحية المصرية، خاصة أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية هائلة، واستضافت العديد من الفعاليات والمسابقات الدولية سابقا.

فقرات متنوعة وورش فنون تشكيلية

وأشار «حميدة» أن فعاليات المهرجان تشمل فقرات وبرامج متنوعة وورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات، وكذلك معرض لفنون «الميكس ميديا»، وفرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية، بالإضافة إلى تنظيم برامج سياحية للفنانين المشاركين في الكرنفال.