كشف غموض العثور على جثة مسن في أخميم.. أصيب بغيبوبة سكر بعد صلاة الفجر

كشفت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، غموض العثور على جثة مسن خلف مستشفى أخميم المركزي، حيث لم تظهر عليها أي علامات عنف أو إصابات.

كشف هوية الجثة

وتمكنت وحدة البحث الجنائي خلال أقل من 24 ساعة من الوصول لأهل صاحب الجثة، وتبين أنها للمدعو «ع، ح»، 72 عاما، مقيم بمركز أخميم في محافظة سوهاج، ويعاني من مرض السكري، واعتاد للخروج لصلاة الفجر والسير صباحا، وفي يوم الوفاة خرج للصلاة لكنه لم يعد، فبدأ أبناؤه البحث عنه.

غيبوبة سكر وراء الحادث

وتبين إصابة المسن بغيبوبة سكر أفقدته الوعي، ما أدى لسقوطه في الشارع محل العثور عليه، حتى فارق الحياة.

وتم تسليم الجثمان لذويه، وفقا لتصريح الجهات المختصة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، صباح أمس، إخطارا بالعثور على جثة لشخص مجهول خلف مستشفى أخميم المركزي، وعدم ظهور أي علامات عنف عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.