«الزراعة»: الحكومة وضعت خطة لتوفير اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، إن الحكومة وضعت خطة للقضاء على الحمى القلاعية وتوفير اللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية، موضحًا أنّ مرض الحمة القلاعية من الأمراض الوبائية التي تؤثر على إنتاجية الحيوان من الألبان واللحوم، وقد تؤدي لنفوق العجول الصغيرة في حال الإصابة بها، خصوصا أنّ هذا العام شهد تحور فيروس الحمى القلاعية لعدة فيروسات أخرى وافدة.

توفير اللقاحات اللازمة محلية الصنع

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أنّه في الفترة التي كان يجرى العمل بها من أجل التحضير للقاح من أجل مواجهة الفيروس الوافد، تم الاكتشاف بأنّه يوجد حالات إصابات أخرى، وتم عزل الفيروس وتم عمل تحليل للتركيب الوراثي وجدنا متحورات لفيروسات قديمة.

وأكد توفير اللقاحات اللازمة من جهات محلية الصنع بأيادٍ مصرية، وفي المعامل المصرية، وبدأت الحملة القومية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنتاج 4 ملايين جرعة لقاح ضد الحمى القلاعية خلال شهر ونصف، من أجل الحملة القومية، ولكن المصانع مستمرة في إنتاج اللقاحات، واللقاح متوفر، مناشدًا المواطنين بتحصين الماشية «اللي محصنش الماشية اللي عنده يطلب من أقرب وحدة وإدارة بيطرية اللقاح لأنه من الضروري تحسين الحيوانات».

تحصين الماشية يكون قبل ظهور الأعراض

وكشف عن أنّ تحصين الماشية يكون قبل ظهور الأعراض خصوصًا أن التحصين يحتاج إلى 3 أسابيع من أجل تكوين المناعات.