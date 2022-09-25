الفائز ببرونزية الكاراتيه: الدولة قدمت كل الدعم لنصنف رقم 1 عالميا

قال عبدالله ممدوح الفائز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه، إنّ مسابقة الدوري العالمي للكاراتيه تقام 4 أو 5 مرات، خلال العام، إذ يقوم اللاعبون خلال هذه المشاركات بتجميع النقاط، وبناء على هذه النقاط يتم اختيار أفضل لاعب بالنسبة للميزان.

البطل عبدالله ممدوح: الميدالية البرونزية جعلتني رقم 1 في التصنيف

وأضاف ممدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن حصوله على الميدالية البرونزية جعلته رقم 1 في التصنيف، كاشفًا عن أنّ لعبة الكاراتيه تم استبعادها من الأولمبياد بعد أولمبياد طوكيو، وهو ما يعني عدم وجودها بأولمبياد باريس، مشيرا إلى أن هناك احتمالا لعودتها مرة أخرى بأولمبياد لوس أنجلوس.

صعوبات البطولة

وكشف الفائز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه عن أصعب المبارايات التي لعبها، وهي تلك التي حصل فيها على الميدالية البرونزية، متابعًا: «كان يا إما هيبقى معايا برونزية أو لا حاجة، فطبعًا بيبقى الموضوع صعب شوية، وبالذات أن أحنا في المستويات العليا، كلنا تقريبًا لاعبنا بعض أكتر من مرة، وعارفين لعب بعض، فالفروقات بسيطة أوي».

معظم اللاعبين المصريين بالكاراتيه متصدرين التصنيف العالمي

وأكد ممدوح أنّ أبرز منافسيه في البطولة كان البطل المصري عبدالله هشام، الذي لعب معه مبارة صعبة في دور الثمانية، لافتًا إلى أنّ الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة قدّما كل الدعم المتاح، مشيرًا إلى أنّه على الرقم أن معظم اللاعبين المصريين متصدرين التصنيف العالمي، وأنّ مصر أصبحت رقم 1 بهذه اللعبة وتوفر الدعم المعنوي، إلا أنّ الدعم المادي مقتصر على تكلفة السفر بالبطولات الدولية، متمنيًا أن يكون هناك رعاة لأبطال اللعبة.