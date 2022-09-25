الفائز بـ«بتحدي مصر للصناعة»: صممنا ماكينة بمكونات محلية بنسبة 50%

قال حازم أبو الفتوح، عضو الفريق الفائز بالمركز الأول بتحدي مصر الصناعة، إنّ المسابقة تابعة لأكاديمية البحث العلمي وتقام سنويًا، وتستهدف مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وهو الأمر الذي توليه الدولة أهمية كبرى الآن، كاشفًا عن أنّ المنافسة كانت كبيرة بين المشروعات المختلفة والأفكار كانت متميزة.

المشروع الفائز بالمركز الأول

وأضاف استيفن اسكاروس، عضو الفريق الفائز بالمركز الأول بتحدي مصر الصناعة، في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية dmc، أنّ المشروع عبارة عن ماكينة لحام قطاعات dvc تستخدم في صناعة الشبابيك، مشيرًا إلى أنّها تمتاز عن الألوميتال والخشب في كونها تعزل الحرارة والأتربة بكفاءة أعلى.

50% من المكونات محلية الصنع

وأوضح اسكاروس، أنّ الماكينة الموجودة في الأسواق مستوردة، ما دفع الفريق لتصنيع ماكينة محلية الصنع، لافتًا إلى أنّ الفريق نجح في أن تكون 50% من مكونات الماكينة محلية الصنع، مشيرا إلى تطلع الفريق لزيادة هذه النسبة بالمستقبل.

المشروع الفائز بالمركز الثاني

وأكد عمر علي، عضو الفريق الفائز بالمركز الثاني بتحدي صناعة مصر، أنّ مشروعهم عبارة عن نموذج مصنع يحاكي مصانع صناعة الأغذية، يساهم به الروبوت بخطوط الإنتاج، باستخدام تكنولوجيا تتيح المراقبة والتحكم بكل أجزاء عملية الإنتاج في المصنع، مثل التحكم بالمنتج عن بعد.

وأشار مهاب تهامي، عضو الفريق الفائز بالمركز الثاني بتحدي صناعة مصر، إلى أنّ المصنع يتم التحكم به بالكامل عن بعد، كما أنّ هذه التكنولوجيا تتيح مراقبة الإنتاج من أول الصناعة وحتى وصولها إلى يد العميل.