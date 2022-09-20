بدء التقديم لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية

قال الدكتور إسلام هلال، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية التكنولوجية فرع الفيوم، إنّ الكلية بدأت استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 من قبل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة المرشحين من مكتب التنسيق الإلكتروني في إطار الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة.

وأضاف «هلال» لـ«الوطن»، أن أعمال الكشف الطبي لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تبدأ مباشرة عقب الانتهاء من أعمال التقديم للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه يجري حالياً الاستعداد للدراسة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وأكد الدكتور إسلام هلال، أن الكلية تقبل طلاب شعبة علمي رياضة فقط من الثانوية العامة بجانب طلاب الدبلومات الفنية، موضحاً أن الكلية تضم أربعة برامج أساسية، هي «برنامج الآلية الصناعية، برنامج الأوتوترونكس، برنامج الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات»، وهي برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل الفعلية.

وأشار الدكتور إسلام هلال، إلى عقد لقاء مع الطلاب وأولياء الأمور المتقدمين للالتحاق بالكلية التكنولوجية بالفيوم للتعريف بالكلية والبرامج المتاحة بها والرد على استفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور وعمل جولة للورش والمعامل وقاعات التدريس.

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

- أصل استمارة نجاح الطالب و3 صور.

- شهادة ميلاد بالرقم الثلاثي و3 صور.

- 8 صور شخصية حديثة.

- 3 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه.

- استمارة 2 جند للذكور.

- استمارة 6 أو 7 جند أو صغار سن من المركز التابع له الطالب وصورة منها.

- بطاقة ترشيح الطالب للكلية «خاص بالثانوي العام والدبلومات الفنية».

- ايصال سداد المصروفات الدراسية لهذا العام.

- استيفاء طلب الالتحاق بالكلية مدون به كل بيانات الطالب وولي الأمر وارقام تليفوناتهم وعنوانه الحالي.