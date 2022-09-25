وزير الشباب ومحافظ بني سويف يطلقان شارة بدء ماراثون الدراجات

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات، والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع المحافظة، حيث انطلق الماراثوان من أمام مبني ديوان عام المحافظة.

100 شاب يشاركون في مارثون الدراجات ببني سويف

وشارك 100 من الشباب والطلائع وذي الهمم من الجنسين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من المرور والإسعاف لتسيير الحركة المروروية بطريق ومنطقة الكورنيش، ولتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للتعامل مع أية مواقف طارئة.

وزير الشباب: نهدف إلى نشر وتعميم الرياضة وجعلها اسلوب حياة

وأشار وزير الشباب إلى حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في كل المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر وتعميم الرياضة، وجعلها أسلوب وثقافة حياة، مشيدا بمشاركة شباب وفتيات مصر في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دوري بالتعاون مع مختلف الكيانات الرياضية والشبابية.

محافظ بني سويف: الرياضة أسلوب حياة

من جانبه أكد المحافظ دعمه لإقامة مثل هذه الفعاليات، والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لكل المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتى يؤكد عليها بشكل مستمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كثير من توجيهاته، بهدف تغيير ثقافة المواطن نحو استعمال الدراجات، ونشر هذه الثقافة بين الشباب والفتيات مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الشباب في دعم جهود الدولة فيما يتعلق بالشباب المصري من منطلق أن الشباب هم قوة الحاضر والأمل في المستقبل المشرق ، لاسيما وأن هذه الفترة الشباب يلقى دعما وثقة كبيرة من القيادة السياسية.

وشهد مراسم أطلق شارة البدء حضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.