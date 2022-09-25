أماكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية.. 5 مكاتب بريد

فتحت مكاتب البريد المصري في الإسكندرية أبوابها، منذ صباح اليوم الأحد، لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 3 لعام 2022، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح شقق الإسكان الاجتماعي في عدد من المحافظات، ومنها الإسكندرية التي تتواجد بها وحدات في مدينة برج العرب الجديدة جاهزة على التسليم بمساحة 80 مترا، ويتم تقسيط سعرها على 30 سنة.

وقال مصدر في البريد المصري بالإسكندرية، إن هناك 5 مكاتب بريد توفر بيع كراسة شروط سكن لكل المصريين 3، لافتاً إلى أن الإقبال بسيط في الساعات الأولى من فتح أبواب البيع.

أماكن بيع كراسات سكن لكل المصريين في البريد المصري بالإسكندرية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أماكن بيع كراسة شروط سكن لكل المصريين في الإسكندرية تمثلت في 5 مكاتب بريد موزعة على نطاق المحافظة، منها 3 مكاتب تعمل من 8 صباحا حتى 6 مساءا، وهي مكاتب بريد سيدي جابر، ورأس التين، والمندرة، فيما يوفر مكتبان الكراسات حتى التاسعة مساءان وهما مكتبي بريد الإسكندرية، والسرايا.

أسعار ورسوم كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي في الإسكندرية

وأشار المصدر إلى أن أسعار الكراسات تختلف حسب أسعار الشقق، ففي الإسكندرية لا توجد سوى وحدات برج العرب التي تبلغ كراسة الشروط الخاصة بها 200 جنيه، إضافة إلى رسوم بريدية قدرها 40 جنيها، ومقدم الوحدة يُدفع في البريد أيضاً، وبه فئتان، الأولى قيمتها 15 ألف جنيه، والثانية 22 ألفا، حيث تتراوح أسعار شقق الإسكان المطروحة للمواطنين محدودي الدخل بين 194 و310 آلاف جنيه.

مواعيد بيع كراسات الشروط

يذكر أن عمليات بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي في الإسكندرية تبدأ اليوم الأحد حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، فيما يتاح طرح تلك الكراسات لسائر المواطنين بداية من 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 من الشهر ذاته.