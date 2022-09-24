الحجز يبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن وحدات «سكن لكل المصريين 3» بسوهاج

وحدات سكنية تستهدف محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بمحافظات مصر، طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي عبر مشروع «سكن لكل المصريين 3» بتسهيلات عديدة، أهمها التقسيط على 30 عاما بفائدة متناقصة 3%، على أن يكون التسليم فوري ببعض مدن المشروع وخلال شهور بالمدن الأخرى، ويتم التقديم عبر مكاتب البريد المميكنة بالمدن المتاح بها وحدات الإسكان الاجتماعي، ومنها مدينة سوهاج ومدينة أخميم الجديدة.

مقدم يبدأ من 15 ألف جنيه للوحدات السكنية بسوهاج

صرحت المهندسة هبة محمد عبد الحميد، مدير مديرية الإسكان بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن» أنه يمكن حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المستهدفة بمحافظة سوهاج بمقدم يبدأ من 15 ألف جنيه وحتى 22 ألف جنيه وفقا لمفردات المرتب المقدمة لطالب الحجز، على ألا تقل قيمة المقدم عن 10% من قيمة سعر الوحدة السكنية، والذي يبدأ من 194 ألف جنيه.

الحجز غدا لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت «هبة»، أنه يبدأ غدا حجز الوحدات السكنية بمدينة سوهاج ومدينة أخميم الجديدة، لذوي الاحتياجات الخاصة ولمدة أسبوع، وذلك من 6 مكاتب بريد مميكنة بمحافظة سوهاج، هي مكتب بريد سوهاج الرئيسي ومكتب بريد أخميم الرئيسي ومكتب بريد جهينة ومكتب بريد ساقلتة ومكتب بريد التحرير ومكتب بريد حي الكوثر.

ويبدأ حجز الوحدات لكل المواطنين من يوم 2 أكتوبر القادم حتى 27 من الشهر نفسه.

أماكن وحدات الإسكان بسوهاج

وكشفت «هبة»، عن أماكن وتفاصيل الوحدات السكنية المطروحة للحجز داخل محافظة سوهاج ، فقالت إن الوحدات الجديدة تضم وحدات سكنية داخل حي الكوثر ومدينة ساقلتة الجديدة ومدينة جهينة، التابعين لمحافظة سوهاج، ومدينة أخميم الجديدة.