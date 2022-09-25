براءة الطبيب المتهم بالاعتداء على زوجته وقتل ابنها في سوهاج

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، ببراءة طبيب الأمراض النفسية والعصبية، والمتهم باقتحام معمل تحاليل خاص بزوجته، والاعتداء عليها وعلى ابنها بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرقبة ووفاة الابن، كما قررت المحكمة إيداع الطبيب مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية.

صدر الحكم برئاسة كل من المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد، وأمانة سر عاطف رمسيس، وعبدالمنصف إبراهيم.

اعتداء شخص على زوجته

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول في سوهاج، في شهر يناير الماضي، بورود بلاغ باعتداء شخص على سيدة وطفليها وشخص آخر داخل معمل تحاليل طبية دائرة القسم.

وفاة طفل متأثرا بإصابته

وتبين من التحريات اعتداء «علي. م»، 39 عامًا، طبيب نفسية وعصبية على زوجته «أ. ج»، 29 عامًا طبيبة تحاليل، وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة من الخلف طوله حوالي 5 سنتيمتر، وآخر بالكتف الأيسر واليد اليمنى، وكذلك على طفيلها «ي. و»، 10 أعوام، وشقيقه «م»، 6 أعوام، إضافة إلى «م. م»، 24 عامًا، كيميائي، مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالرأس بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى إصابتهم ووفاة الطفل الثاني المذكور عقب إصابته، وتمكن الطفل الأول من الفرار، دون تعرضه لأي إصابات.