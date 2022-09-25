أحدث الشروط للحصول على التأشيرة السياحية للسعودية.. اعرفها

أعلنت وزارة السياحة السعودية الشروط المطلوب توافرها للحصول على التأشيرة السياحية للملكة العربية السعودية، وبحسب آخر تحديث للحصول عليها.

وشملت الشروط 12 بنداً ليتمكن الفرد من الحصول على التأشيرة السياحية، جاء ذلك بعد إعلان الوزارة إجراء تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين بزيارة المملكة.

وترصد «الوطن» أحدث تلك الشروط بحسب وزارة السياحة السعودية:

أولاً: المستندات المطلوبة

- جواز سفر سارٍِ «مدة الصلاحية لا تقل عن 6 أشهر».

- وجود صفحتين متتاليتين فارغتين على الأقل في جواز السفر.

- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- لا يقل عمر السائح عن 18 سنة ما لم يكن بمرافقة ولي أمره.

- تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة «إنجاز».

- الحصول على تأمين طبي معتمد داخل المملكة العربية السعودية.

- دفع رسوم التأشيرة.

- تقديم حجز سكن داخل المملكة «فندق».

- تقديم تذكرة طيران ذهاب وعودة.

- تقديم شهادة تعريف بالعمل.

- كشف حساب بنكي «إثبات الملاءة المالية».

- تقديم كل المعلومات الشخصية داخل الجمهورية.

ثانياً: المعلومات المساندة:

- صور الهوية «تقديم كل المعلومات الشخصية داخل المملكة».

- تسجيل العنوان داخل المملكة «مقر الإقامة».

- خط سير الرحلة.

بيان وزارة السياحة السعودية

يشار إلى أنّ السفر للملكة العربية السعودية تأثر بشكل كبير جرّاء أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، في وقت سابق قالت وزارة السياحة السعودية في بيان على حسابها الرسمي في «تويتر»، إنه بموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشينغن والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمقيمين فيها.

من جهة أخرى، منحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.