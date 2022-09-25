بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل بطريق «المحمودية - دمنهور» بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم.

حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق «المحمودية - دمنهور»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من عبد الله سعد شرف، 45 سنة، مقيم في المحمودية، باشتباه مابعد الارتجاج، وياسر عبدالله سعد شرف، 17 سنة، مقيم في المحمودية، باشتباه مابعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وأحمد ناصف محمود، 15 سنة، بكسر بالفخذ الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمود مرعي، 20 سنة، مقيم في دمنهور، بكسر في الحوض ونزيف في البطن.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.