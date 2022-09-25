«القوى العاملة»: إقامة معرض لمستلزمات المدارس في بورسعيد

افتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة في بورسعيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض منتجات حرف يدوية ومستلزمات المدارس في مكتبة مصر العامة بالمحافظة، في إطار الاهتمام بدعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، وإحياء الحرف اليدوية وتنمية مهارات الشباب.

معرض لمستلزمات المدارس

وأوضح «عبدالله» في تصريحات اليوم الأحد، أن الهدف من المعرض هو تمكين الشباب والتوسع في مجالات التدريب من خلال خبراء متخصصين، في إطار الحرص على تكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة طبقًا للتوجيهات الرئاسية.

تكريم الشباب

وجرى تكريم الشباب خريجي الدورة التدريبية على التسويق الإلكتروني وتسليمهم شهادات تقدير، بمشاركة وائل حامد رئيس فرع الجهاز ببورسعيد، وممدوح التابعي مدير عام مكتبة مصر العامة.